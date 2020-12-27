انطلقت عملية التطعيم من فيروس كورونا، اليوم الأحد، في عموم دول الاتحاد الأوروبي، ضمن حملة أوروبية شاملة ومتزامنة للتطعيم ضد الوباء، في وقت طبقت فيه بعض دول الاتحاد قيودا على السفر لمواجهة سلالة جديدة من الفيروس ظهرت في بريطانيا وسجّلت عدة دول إصابات بها.

وتأتي حملة التطعيم الكبرى بعد أسبوع من موافقة المفوضية الأوروبية على استخدام لقاح "فايزر-بيونتك" وتنطلق الحملة الأوروبية مع اقتراب عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" على مستوى العالم من عتبة 80 مليون حالة، وبلوغ الوفيات مليونا و753 ألفا و313 وفاة في مختلف الدول.

وسجلت كندا أولى الإصابات بفيروس كورونا المتحوّر، وفق ما أعلن مسؤولون صحيون أمس السبت.

وقالت باربرا ياف نائبة رئيس قطاع الصحة في مقاطعة أونتاريو -في بيان، إنّ "الإصابتين هما لزوجين من دورهام"، مضيفا أنه قد تمّ عزلهما. وأعادت أونتاريو فرض إقفال عام لأسابيع بسبب الارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا، في حين علّقت كندا حتى 6 جانفي كلَّ الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، بعد ظهور طفرة جديدة من كوفيد-19 في هذا البلد.