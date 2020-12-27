كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، أن تجسيد مشروع "غار جبيلات"، سيكون في شهر مارس 2021 .

وأوضح عرقاب، في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أن مصالحه بلغت المرحلة الأخيرة في تحضير دفتر الشروط لمخزون غار جبيلات.

وأشار وزير المناجم، أن مخزون "غار جبيلات" يحتوي على حوالي 3 ملايير طن من الحديد، وبخصوص فتح قطاع المناجم أبواب الاستثمار للخواص في مجال الاستكشاف والاستغلال، قال وزير المناجم أن القطاع يملك خطة طريق من 4 محاور، منها إعادة دراسة قانون المناجم لجلب المستثمرين.

وزير المناجم، محمد عرقاب، إن استغلال الذهب صناعيا يتطلب ضرورة البحث عن شريك أجنبي بقاعدة 51/49.