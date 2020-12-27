قال كريم عوام المدير الجهوي لمكتب الدراسات " بيندر " والمكلف بمتابعة تطور أشغال ملعب وهران الجديد أن أرضيته باتت جاهزة ولم يبقى فقط سوى وضع مضمار ألعاب القوى الذي تستغرق مدة انجازه شهرين على الأكثر.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أكد على أن التأخر في الانتهاء منه راجع الى انتظار ترخيص من قبل وزارة الطاقة لاستيراد المادة المخصصة له.

من جهتها أوضحت المهندسة تامعزوز المكلفة بالصيانة على مستوى الملعب أن هذه المنشأة الرياضية تعد تحفة فنية رائعة، فالشركة التي أشرفت على زراعة العشب هي مؤسسة مختصة في العشب الطبيعي، ناهيك عن التقنيات الحديثة المستعملة من حيث الصيانة وكشفت بأن أرضية الملعب متاحة لاستقبال مباريات الخضر ومنافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 و المقررة في وهران.