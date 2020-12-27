عرفت بعض من ولايات الوطن إغلاق للطرقات بسبب تساقط الثلوج .

وشهد الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى قرية تاخريشت بلدية شلاطة تراكم للثلوج مما أدى لإغلاقه لساعات طويلة، بالإضافة إلى الطريق الولائي رقم 159 الرابط بين بلديتي أوزلاقن وشلاطة.

وعرف الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونن أيضا تراكم للثلوج.

كما يشهد الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، غلق الطريق على مستوى فج تيروردة بلدية افرحونن، والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة اسول بلدية ايت بومهدي .

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية ابودرارن .

ومن جهتها شهدت باتنة قطع الطريق الوطني رقم 87 بقرية أولاد عزوز إلى غاية منطقة المحمل بلدية ثنية العابد.