نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عبر صفحتها في فايسبوك، روابط الكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية دون التنقل .

وأكدت الوزارة أنه يكفي الدخول عبر الروابط واتباع الخطوات .

بالنسبة لاستخراج شهادة الميلاد يكفي الدخول الى هذا الرابط:

https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/

بالنسبة لشهادة الزواج يجب اتباع الرابط التالي:

https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/

اما بالنسبة لشهادة الوفاة

https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces