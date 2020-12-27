وزارة الداخلية: الروابط الالكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية
أخبار الوطن
27 ديسمبر 2020 () - خ.د
نشرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عبر صفحتها في فايسبوك، روابط الكترونية لاستخراج وثائق الحالة المدنية دون التنقل .
وأكدت الوزارة أنه يكفي الدخول عبر الروابط واتباع الخطوات .
بالنسبة لاستخراج شهادة الميلاد يكفي الدخول الى هذا الرابط:
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeNaissance/
بالنسبة لشهادة الزواج يجب اتباع الرابط التالي:
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeMariage/
اما بالنسبة لشهادة الوفاة
https://etatcivil.interieur.gov.dz/ActeDeces