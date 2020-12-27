رفض المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم رابح ماجر الخوض في مسألة عدم إشراك محرز من قبل مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا خلال مباريات البريميرليغ.

وفي تصريحات لبرنامج " جمهور الثالثة " الذي يبث على قناة " أون تايم سبور " المصرية قال صاحب العقب الذهبي :" لا أريد الدخول في هذا النوع من الأسئلة، محرز لاعب كبير وغوارديولا كان لاعبا كبيرا وأصبح مدربا كبيرا فهو يعرف جيدا جميع لاعبيه."

وأضاف:" اليوم تلعب أساسي وغدا احتياطي هذا أمر عادي، فغوارديولا لديه العديد من الأسماء، ويعرف كيف يتعامل مع كل لقاء ."

وأردف : " أحترم المدرب ولا أريد التدخل في هذه الأمور، أتمنى التوفيق لمحرز في مشواره الكروي فهو لاعب مهاري ."