كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزارأنه سيتم اقتناء 5 ألاف نهائي دفع خلال الأيام القادمة، لتعميم توزيعها على مختلف المؤسسات والشركات العمومية وبقية التجار عبر ولايات الوطن، وقال إن مشكل السيولة لم يعد مطروحا.

وأوضح بومزار لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأحد، أنه أصبح من الضروري تشجيع وتعميم الدفع الإلكتروني الذي سيساهم بشكل ملحوظ في خفض التعامل بالسيولة النقدية ورفع نسبة المدخرات المتواجدة في القنوات الرسمية وترقية أدوات الإنتاج الوطني.

ودعا الوزير في هذا السياق كافة التجار إلى تسريع استعمال الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على أزمة السيولة وتخفيض الضغط على مكاتب البريد، مؤكدا في نفس السياق أن "مشكل السيولة لم يعد مطروحا بفضل التنسيق القائم بين مختلف المصالح المعنية، وبفضل الجهود المبذولة من أجل تشجيع الدفع الإلكتروني".

من جانب أخر، لفت بومزار أن "مصالحه تمكنت من تنصيب أزيد من 2900 نهائي دفع على مستوى 48 ولاية والذي اعتبره بغير الكافي مقارنة بعدد التجار"، مضيفا أن "بريد الجزائر أطلق خلال 2020 حلا مبتكرا عن طريق رمز الاستجابة السريع عبر الهاتف النقال لتشجيع التعاملات الإلكترونية".

وأشار ضيف الصباح أن "مناطق الظل تعتبر من بين أولويات القطاع، ففي الشق البريدي تم إعادة فتح عدد كبير من المكاتب البريدية التي كانت مغلقة لتقليص الضغط، أما في الشق الإتصالاتي فقد تم تفعيل صندوق الخدمة الشمولية في المناطق التي لا تملك مردودية اقتصادية، حيث تم توصيل أكثر 133 ألف مواطن بالألياف البصرية".

وفي تقييمه عن خدمات تدفق الانترنيت قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنه "غير راضي"، موضحا أن تغطية الجيل الرابع لا تمس كل الولايات، لذلك وجه الوزير نداء لكل المتعاملين بضرورة تسريع توفير خدمة الجيل الرابع وعصرنة الشبكة واستقرارها لسماح التدفق السريع لخدمة الانترنت، كما وعد المواطنين أن هذه العملية ستعرف تقدما ملموسا في الأيام القادمة".

وفيما يخص الجيل الخامس، أوضح بومزار أن الوضعية الصحية والإقتصادية التي تمر بها الجزائر لا تسمح بالحديث عن الجيل الخامس وأن كل التركيز منصب على كيفية تطوير وتعميم الجيل الرابع.