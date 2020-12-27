تلعب اليوم 8 مواجهات، ضمن مباريات الجولة السادسة من المحترف الأول، وتسعى بعض الأندية لإيقاف سلسلة نتائجها المخيبة لآمال جماهيرها العريضة وتحقيق الانطلاقة مجددا، فيما تبحث فرق أخرى عن استرجاع الصدارة وتأكيد قوتها وصحوتها مع بداية هذا الموسم.

على أرضية ملعب عمر حمادي ببولوغين لا خيار أمام اتحاد الجزائر سوى الفوز على الجار والضيف نصر حسين داي الطامح هو الآخر لتحقيق أول انتصار له وتعويض خسارة الداربي الأخير أمام شباب بلوزداد.

في الهضاب العليا سيكون وفاق سطيف في مهمة البحث عن استرجاع الصدارة والتي تمر من خلال تحقيق نتيجة ايجابية أمام نادي بارادو صاحب المركز السادس في الترتيب العام.

من جهته مولودية وهران لن يفوت فرصة استضافته لسريع غليزان وإضافة ثلاث نقاط مهمة إلى رصيده، أما " الرابيد " فهدف تعويض خسارته أمام مولودية الجزائر يبقى نصب الأعين . جمعية الشلف التي دكت شباك شبيبة سكيكدة برباعية لواحد فتبحث عن تأكيد ذلك أمام الجريح اتحاد بلعباس الذي لا تزال وضعيته المالية تراوح مكانها.

شبيبة القبائل المنتشي بفوز أمام نادي " الدرك " من النيجر فسيدخل لقاءه أمام اتحاد بسكرة بنية العودة سالما غانما من ملعب 18 فيفري، أمام الاتحاد المحلي الذي لن يرضى بغير الفوز.

جمعية عين مليلة بقيادة المدرب يعيش يعتزم مواصلة نغمة الانتصارات وهذه المرة على حساب أهلي برج بوعريرج المنهزم أمام نادي بارادو في آخر مواجهة بينهما.

ملعب العقيد لطفي بتلمسان فيحتضن مباراة الوداد المحلي أمام فريق "روسيكادا" وهما اللذان يتقاسمان المركز الخامس، فالوداد يأمل لتحقيق أول ثلاث نقاط له هذا الموسم مع المدرب عزيز عباس. أمام شبيبة سكيكدة.

نجم مقرة فيبحث عن فوز أمام أولمبي المدية المنتفض بثلاثية أمام اتحاد الجزائر.