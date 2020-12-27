كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أن اللجنة المنظمة لتصفيات بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 17 سنة والتي ستجرى بالجزائر خلال بداية العام القادم قد :عقدت اجتماعين خلص فيهما إلى النقاط الآتية

وصول الوفود سيكون يومي 15 و 16 جانفي 2021 ، وسيقيم وفدي تونس وليبيا سيكون بفندق" الشيراتون" بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة" أما في ما يخصقواعد البطولة،افادت الاتحادية "ستقام البطولة على شكل بطولة مصغرة بمشاركة ثلاث منتخبات (الجزائر وتونس وليبيا) حيث يتأهل الأول للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة، وسيلعب كل فريق مباراتين.

ويضم كلمنتخب 30 لاعبًا سيتم تأهيلهم قبل 15 يومًا من المباراة الأولى في البطولة.