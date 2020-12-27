أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد ، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ضبطت خلال عمليات متفرقة نوعية يومي 25 و26 ديسمبر 2020، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (27) قنطار و(2,86) كيلوغرام تم حجزها عبر الحدود مع المغرب.

وحسب البيان، فان مفرزة للجيش الوطني الشعبي حجزت بمنطقة أم العشار الحدودية بتندوف كمية كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(18) قنطارا و(61) كيلوغرام، فيما ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني ببشار (06) قناطير و(71,86) كيلوغرام من نفس المادة، كما تم حجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ(01) قنطار و(70) كيلوغرام بكل من وهران وتلمسان.

وأضاف البيان، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح المعنية، مكّنت من إحباط إدخال هذه السموم التي تحاول عصابات التهريب القادمة من الحدود المغربية ترويجها في بلادنا.