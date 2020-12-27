تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، اطمأن من خلاله على حالته الصحية متمنيا له الشفاء التام والعاجل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، فان الرئيس تبون طلب من محمود عباس تبليغ شكره وتقديره الخاص مرفوقا بمشاعر الأخوة لمن زرعوا، باسمه، شجرة زيتون على جبل الزيتون، قبالة القدس الشريف، ومن خلالهم، إلى الشعب الفلسطيني كافة.

وأضاف البيان، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اغتنم هذه السانحة ليطلب من رئيس الجمهورية نقل تهانيه الحارة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما طلب الرئيس من الرئيس محمود عباس تبليغ خالص تهانيه للشعب الفلسطيني بنفس المناسبة.