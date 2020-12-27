قال متوسط ميدان شباب بلوزداد أمير سعيود بأن فريقه قطع شوطا كبيرا نحو دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا بعد السداسية المسجلة سهرة البارحة ضد الضيف غور ماهيا الكيني بملعب الخامس جويلية.

وأوضح سعيود في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك :" الحمد الله على هذا الفوز ، اللاعبين كانوا في المستوى ، احترام الخصم يكمن في التسجيل عليه أكبر عدد من الأهداف ، خصوصا عندما لا تكون لديك معلومات كافية عنه."

وأردف :"علينا بتوخي الحذر خلال مواجهة الإياب بالعاصمة نيروبي ، كل شيء ممكن في كرة القدم ، هذا العام لدينا خبرة في المنافسات القارية مقارنة بالموسم الماضي".

وختم :" بفضل زملائي نجحت في توقيع ثلاثة أهداف ، والقادم أفضل."