أعلن البنك الوطني الجزائري، اليوم الأحد، عن إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى أربع وكالات جديدة، مجددا التزامه بتعميم هذا النشاط على جميع ولايات الوطن.

يتعلق الأمر، حسب ما أفاد بيان البنك، بوكالة إيليزي "948 "، وكالة تمنراست "473"، وكالة البيض "726"و وكالة تندوف "411".

وبإطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية بهذه الولايات الأربعة يكون البنك الوطني الجزائري "قد أوفى بالتزامه بتعميم هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني تزامنا مع نهاية سنة 2020"، حسب البيان.

و باحتساب الوكالات الأربعة فإن عدد وكالات البنك المسوقة لمنتجات الصيرفة الإسلامية عبر التراب الوطني يرتفع إلى63 وكالة، موزعة على 48 ولاية.

ويعني هذا الانجاز -حسب البنك- "تحقيق ضعف الأهداف المسطرة مبدئيا" حيث كان الهدف المرسوم هو إطلاق النشاط بـ 32 وكالة منتشرة على مستوى 20 ولاية".

ويقترح البنك باقة واسعة من المنتجات المعتمدة من طرف الهيئة الشرعية للبنك والهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تشمل: الحساب الإسلامي للودائع تحت الطلب، الحساب الجاري الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي، حساب التوفير الإسلامي "للقصر"، حساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد، المرابحة العقارية، المرابحة للتجهيزات، المرابحة للسيارات وكذا الإجارة.

ويعلم البنك زبائنه أن تفاصيل هذه المنتجات، بالإضافة إلى محاكاة المرابحة و الإجارة متاحة، جميعا على البوابة الإلكترونية المخصصة للصيرفة الإسلامية: www.financeislamique.bna.dz

من جهة أخرى، يعلم البنك أنه يتم نشر كل جديد حول النشاط والوكالات المسوقة له عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.