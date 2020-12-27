قال المدرب تشافي هارنانديز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه السد القطري ضد نادي قطر بأن المباراة ستكون قوية بينهما.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية على اليوتيوب قال تشافي ضد نادي السد "المباراة القادمة أمام نادي قطر ستكون قوية ومن وجهة نظري نحن نلعب ضد الفريق الذي يظهر بأفضل مستوى في البطولة الآن، لأنهم فازوا بخمس مباريات متتالية، مع لاعبهم الجديد يوسف بلايلي الذي صنع الفارق، وأيضا بوجود لاعبين أجانب جيدين مثل المهدي بالرحمة وجالفيز وعلي كريمي وأوكبوتو.".

وأضاف " بالتالي سيكون لديهم الثقة ولكن كذلك نحن لدينا ثقة أيضًا، أعتقد أنه من الممكن أن نتوقع مباراة في القمة، لأنهم يتمتعون بمستوى وأداء جيد ولكننا أيضًا في حالة جيدة ولذلك أتوقع أن تكون المباراة بمستوى عال."

ويلتقي الثنائي الدولي الجزائري يوسف بلايلي و بغداد بونجاح غدا ضمن مباريات الجولة 11 من الدوري القطري.