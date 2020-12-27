توقع المدرب البدني للاعبين المحترفين ، أورليان سيمون أن يبلغ الدولي الجزائري آنديه ديلور مهاجم مونبوليه الفرنسي قمة مستواه بعد عامين وقبل انطلاق منافسة كأس العالم بقطر.

وقال المتحدث ذاته سيمون في تقرير أعدّته قناة "نيو برود 34" أن ديلور ضحى كثيرا حتى يكسب ثقة الناخب الوطني جمال بلماضي . وكشف المتحدث ذاته عن أول مرة شرع فيها الثنائي في العمل معا وأكد أنه كان يبحث عن رياضي بنفس مواصفات آندي الذي سريعا ما استجاب لطريقة عمله.

ووصف سيمون ، ديلور بالمصارع الحديث، مشيدا في نفس الوقت بأخلاقه و قيمه الرياضية العالية في تعامله مع الأشخاص.

وأردف :" في البداية كنت قاسيا معه ، لقد تدرب في ظروف صعبة ، لأن الالتحاق بمنتخب وطني ليس أمرا سهلا ، في إفريقيا المستوى متباين ، لم يزعجني ذلك بل بالعكس قبلت ذلك بصدر رحب خصوصا وأن الأمر يتعلق بالجزائر ، وجدت الأمر أشبه بمعركة".

وأوضح :" عندما قمنا بمشاركة الفيديو الأول الذي يتضمن التدريبات القاسية لديلور لم نكن نعلم أن ديلور سيستدعى إلى منتخب بلاده ، وحتى لا نكذب ، كنا نريد أن يرى الجمهور الجزائري مايمكن أن يقدمه آندي."

و أضاف :" مقطع الفيديو حصد الملايين من المتابعة وذلك كان دافعا معنويا لنا وشجعنا على العمل أكثر ، ديلور كسب قلوب الجزائريين لأنه أبان عن المعدن الذي صنع منه."