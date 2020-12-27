صدرت قبل أيام للكاتبة والزميلة فائزة علاق، روايتها الأولى بعنوان "علجيّة" ، عن "دار روزا" للنشر القطرية ولقيت كثيرا من الاهتمام كما نالت العديد من التكريمات .

وجاء المؤلف الأدبي بقالب سردي مشوق، يحكي مجتمع القرى الأمازيغية في الجزائر، وسلطت الكاتبة الضوء من خلال شخصيات الرواية إلى مختلف التحولات التي شهدتها الجزائر اجتماعيا وثقافيا وصولا إلى التحول السياسي من سيادة الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية، وفق منظور مجتمع القرية الذي يجمع بين البساطة والعمق .

رواية "علجية" تتحدث عن علاقة الأب بابنته من منظور مختلف، وكيف تتبلور هذه العلاقة بعيدا عن مسلمات المجتمع الذكوري، وكيف يمكن للأب أن يعيد صياغة ابنته ويمنحها مع تستحقه من اهتمام، وأوجب الاهتمام ما خاطب العقل أولا.

أما الفترة الزمنية التي دارت فيها فصول الرواية من سبعينيات القرن الماضي وحتى مطلع التسعينيات وما رافق تلك الفترة من تحولات على مختلف الأصعدة ولكن وفق منظور القرية الضارب في البساطة والعمق. وأما مكان الرواية فهي إحدى القرى الأمازيغية بشرق البلاد .

وفائزة علاق، منتج منفذ بقناة "الريان" الفضائية القطرية، بالتوازي (منذ مارس 2020 حتى الآن) رئيس تحرير برنامج المسافة الاجتماعية بالمؤسسة القطرية للإعلام (برنامج ينتج ويبث بشكل مشترك بين القنوات القطرية وهو المنصة التلفزيونية للجنة العليا لإدارة الأزمات لمواكبة آخر تطورات وباء كورونا). من (2009 ـ 2013)، منتج أول بقناة الحرة بواشنطن (أميركا). من ( 2004 ـ 2009 ): محرر – مراسل بمركز الأخبار بتلفزيون دبي (الإمارات). من ( 2003 ـ 2004 ) : مسؤولة خلية الاتصال والإعلام ـ وزارة العمل (الجزائر). من ( 2001 ـ 2003 )، سكرتير تحرير مجلة "أحوال" الإماراتية. من ( 1994 ـ 2000 ) : صحافية ومسؤولة قسم الإنتاج، بمؤسسة استديوهات الإنتاج التلفزيوني (بسكرة ـ الجزائر). ولفائزة علاق العديد من الإنتاج الأدبي (مقالات وقصص قصيرة تنشر بين الحين والآخر).