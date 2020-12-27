أعطت قيادة الحماية المدنية زوال اليوم ، تعليمات لتدخل " مروحية " بحث و استطلاع ، للعثور على الشخص المفقود لليوم الثالث ، بضواحي بحيرة الضاية في البليدة ، بعد تعذر العثور عليه في اليومين الماضيين ، فيما تواصل فرق جوالة و مختصة ، عملية البحث بالمسالك الوعرة ، بعد تمشيط موسع للدروب و المسالك المعروفة ، بالاستعانة بكامل الوسائل البشرية و اللوجيستيكية ، في مثل هذه الحوادث ، و في تأطير و مشاركة من أفراد الجيش .

و أوضح المكلف بالإعلام عادل زغيمني لـ " الخبر " ، أنه تقرر اليوم اعطاء تعليمات لتدخل البحث الجوي ، عبر طائرة مروحية للاستطلاع ، للمشاركة في العثور على الشخص المفقود منذ الجمعة الماضية ، و تميز اليوم الثالث ، بصعوبة السير في مسالك صعبة و زلقة خطيرة ، بسبب انتشار الجليد ، على مرتفعات تزيد عن الـ 1000 متر ، و شارك في عملية البحث ، إلى جانب الفرق المتخصصة التابعة للحماية المدنية ، صيادون و متطوعون من أبناء حي الريحان بعين الرمانة ، فضلا عن مشاركة الشخصين الذين كان برفقة المفقود ، بعد تعافيهم و استعادة حيويتهم و أنفاسهم .

جدير التذكير به ، أن 3 أشخاص من أبناء حي الريحان ، كانوا يمارسون هوايتهم في المشي و الرياضة يوم الجمعة الماضي ، اختفوا عن الأنظار وتاهوا وسط منحدرات وادي بتخوم بحيرة الضاية ، و فقدوا أثار طريق العودة ،نتيجة الضباب الكثيف و تقلب الطقس ، تم العثور على اثنين منهم سالمين ، بينما الثالث لا يزال محل بحث .