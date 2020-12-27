انهزم المنتخب الجزائري دون 17 عاما لكرة القدم أمام نظيره السنغالي بنتيجة 0-1 (الشوط الأول: 0-0) في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأحد بملعب "5 جويلية" (الجزائر).

و جاء الهدف الوحيد للمباراة في الشوط الثاني عن طريق إيبوساني (د 69 من ضربة جزاء) للسنغال.

وسيخوض المنتخبان الجزائري و السنغالي مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء بنفس الملعب.

و تدخل المباراتان في إطار تحضيرات "الخضر" لدورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بالجزائر شهر يناير المقبل و المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2021 بالمغرب.

الأحد 27 ديسمبر:

الجزائر - السنغال 0-1

الثلاثاء 29 ديسمبر:

ملعب 5 جويلية: الجزائر - السنغال (سا 14 :30).