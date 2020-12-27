أعلنت هيئة الحماية المدنية البرتغالية، اليوم الأحد، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في جزيرة ماديرا.

ويتعلق الأمر بالسلالة المرتبطة بالارتفاع السريع للإصابات في بريطانيا.

وقالت الهيئة في بيان إن السلالة الجديدة "تم اكتشافها لدى مسافرين وصلوا إلى ماديرا قادمين من المملكة المتحدة"، لكنها لم تحدد عدد المصابين بها.

يذكر أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار دفعت العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.

و إنطلق اليوم في دول الاتحاد الاوروبي برنامج تطعيم على "نطاق غير مسبوق" للقضاء على جائحة كوفيد-19 التي خلفت أكثر من 25 مليون حالة إصابة بالفيروس و993. 543 حالة وفاة في أوروبا.

وبدأت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والبرتغال وإسبانيا في تطعيمات للعاملين في المجال الصحي اليوم، فيما انطلقت دول خارج الاتحاد الأوروبي وهي بريطانيا وسويسرا وصربيا في التطعيم بالفعل في الأسابيع الأخيرة.