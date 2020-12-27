قرّر نادي أولمبيك مارسيليا فسخ عقد، كل من الجزائريان، سيريل ختير ومهدي بعلوج، بعد عودتهما من المشاركة في كأس شمال أفريقيا للشباب أقل من 20 سنة.

وقالت صحيفة "لوفوسيان" الفرنسية المقرّبة من النادي، إن الفريق فسخ عقد الثنائي الجزائري، دون تقديم مبرّرات واضحة، وذلك مباشرة بعد عودتهما من مشاركة مع المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاماً، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وكشف نفس المصدر، أن سبب القرار هو تلبيتهما دعوة الجزائر دون موافقة إدارة مارسيليا، إلا أن ذلك لم يشمل اللاعب المغربي، أسامة تيرغالين الذي هو في نفس الوضعية، دون أن يتعرّض لأي عقوبة، مما زاد الشكوك حول الأمر.

وخرج المنتخب الوطني أقل من 20 سنة خالي الوفاض في دورة كأس شمال أفريقيا، حيث تعادلا في اللقاء الأول ضد تونس، وانهزما ضد المغرب وليبيا، حيث سيغيبان عن "كان" 2021 بموريتانيا.