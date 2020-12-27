أعلنت وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل شن هجمات جديدة، استهدفت جحور جنود الاحتلال المغربي المتخندقين في مواقع متفرقة من جدار الذل والعار.

وحسب البلاغ العسكري الذي يحمل رقم 44، وخلال يوم أمس وليلة أمس، قصفت مفارز متقدمة من جيشنا الباسل نقاط تمركز قوات العدو في المواقع التالية: منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس مرتين متتاليتين، منطقة تنوشاد بقطاع المحبس، مواقع جنود الاحتلال بمنطقة خنݣة الشيظمية بقطاع المحبس، ومنطقة روس لفرارين بقطاع السمارة، منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، منطقة فدرة لغراب بقطاع حوزة، وجنود العدو المتخندقين بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، منطقة تنيليݣ بقطاع البݣاري وتمكنوا من تدمير رادار للعدو بشكل كامل.

وأضاف البلاغ أن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصف جحور وتخندقات قوات الاحتلال في المواقع التالية: منطقة روس لفرارين بقطاع السمارة، منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية، منطقة روس أَوْدَيْ أَصْفَ بقطاع السمارة.