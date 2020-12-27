أصدرت وزارة الداخلية التركية تعميما لكافة الولايات، يمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية، ويشمل المنع جميع الأماكن بما فيها، منشآت الاستضافة والفيلات الخاصة أو المستأجرة.



وحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن التعميم يشمل حظرا للتجوال يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسعة من مساء الخميس المقبل 31 ديسمبر الجاري، وحتى الخامسة فجرا من يوم الإثنين 4 يناير المقبل 2021.



وأشارت الوكالة إلى أن "مجموعة الوفاء للدعم الاجتماعي" التابعة لوزارة الداخلية ستتولى تلبية احتياجات وطلبات المسنين والمصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الحظر. وأضافت: "سيتم تعزيز التدابير بخصوص المنشورات المروجة للإرهاب والمحرضة على الفوضى، والمتعلقة بوباء كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي".