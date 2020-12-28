توافد عدد كبير من مواطني خميس مليانة إلى مستشفى المدينة، في هبة تضامنية كبيرة للتبرع بالدم لفائدة الجرحى إثر الحادث المروري المأساوي الذي وقع مساء اليوم الأحد بمنطقة سيدي عابد في بلدية عين السلطان .



وخلف هذا الحادث الأليم حسب ما أفاد به المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية بعين الدفلى النقيب كمال حمدي للتلفزيون الجزائري، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 12 بجروح متفاوتة الخطورة وهذا إثر إصطدام بين شاحنتين و6 سيارات سياحية على مستوى الطريق السيار شرق غرب مقطع خميس مليانة .