قلص النفط خسائره اليوم الإثنين بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار.

ورغم توقيع الحزمة إلا أن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب على النفط في المدى القريب، بحيث انخفضت تعاملات النفط الآسيوية، اليوم الاثنين، بفعل مخاوف من سلالة جديدة من فيروس "كوفيد-19". وفي الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمائة لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 48.04 دولار للبرميل. وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس ما زالا على انخفاض متواضع".