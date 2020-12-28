حظي الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 15 سنة باستقبال خاص من قبل الدولي الجزائري هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي. واستغل لاعب الخضر استفادته من يومين راحة من أجل التنقل إلى بشار من أجل زيارة أفراد عائلته الذين غاب عنهم لسنة كاملة.

وتزامن ذلك مع تواجد كل من المدرب صابر بن اسماعين ، أرزقي رمان و مساعدين من المديرية الفنية بالجنوب الجزائري في مهمة عمل.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم صورا للقاء الذي جمع بوداوي مع المدربين الذين أشرفوا عليه في الفئات الشبانية.

وعبر خريج أكاديمية بارادو عن سروره ، بالاجتماع معهم مجددا بعد ثماني سنوات. وعاد بوداوي رفقة الطاقم الفني إلى الجزائر في نفس الطائرة، ليلتحق بعدها بتدريبات فريقه التي تستأنف اليوم الإثنين.