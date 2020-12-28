أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن رياحا قوية تجتاح الولايات الساحلية للبلاد.

وأوضح تنبيه نشر عبر الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، أن هبوب رياح غربية إلى جنوبية غربية تصل سرعها بين 70و80 كم/سا، وتتجاوز أحيانًا 90 كم/سا، على ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، معسكر، مستغانم، غليزان، الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي زوز، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

ووفق مصالح الأرصاد الجوية فإن هبوب الرياح سيستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من نهار اليوم الاثنين.