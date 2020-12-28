نزل وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين، ضيفا على الاذاعة الوطنية،وتطرق خلال رده على الأسئلة لملف صناعة السيارات الشائك.

وفي هذا الشأن، قال إن قطاعه اتخذ إجراءات عملية لإعادة بعث صناعة السيارات وطنيا.

وكشف المتحدث عن وجود مباحثات مع عدة متعاملين من بينهم ألمانيين لبعث صناعة سيارات حقيقية.

وكشف آيت علي براهم، أن عدد الوكلاء في مجال استيراد السيارات تجاوز 180 وكيل.

ونفى الوزير في المقابل، وجود وكلاء في استيراد السيارات متعددي العلامات، مشيرا إلى أن وجود وكلاء متعددي العلامات غير مطابق للأطر القانونية.