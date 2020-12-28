أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة الروسية "أونيغا"، في بحر بارنتس، وفقدان 17 شخصا كانوا على متنها.

وقالت الوزارة إن أجهزة الطوارئ تمكنت من إنقاذ بحارين اثنين، فيما رجحت وفاة 17 آخرين كانوا على متن السفينة، نظرا لأن المياه شديدة البرودة.

وبحسب البيانات الأولية، غرقت سفينة "أونيعا" بسبب كثافة الجليد في هذا الموسم. وأوضحت أجهزة الطوارئ أن الاتصالات منعدمة في المنطقة التي غرقت فيها السفينة، وتجري فيها الآن عمليات البحث عن المفقودين.