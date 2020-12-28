أصيب تسعة أشخاص اليوم الإثنين في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 81 في شطره الرابط بين سدراتة ـ مداوروش في ولاية سوق أهراس.

وأفاد منشور لمصالح الحماية المدنية عبر موقعها على الفايسبوك أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية سدراتة مدعمة بوحدتي مداوروش و بئر بوحوش تدخلت إثر حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم على الساعة الثامنة صباحا وثلاث دثائق (03:08) بالطريق الوطني رقم 81 في شطره الرابط بي سدراتة ـ مداوروش وبالضبط في المكان المسمى مشتة الكداس .

وأضاف ذات المصدر أن الحادث تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين من نوع "تويوتا كواستر toyota coaster " تربط بين خط سدراتة ـ سوق أهراس ، مع شاحنة من نوع سوناكوم .

وخلف الحادث تضيف الحماية المدنية أسفر إصابة تسعة ( 02 نساء و 07 رجال) بجروح متفاوتة الخطورة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و نقلهم على جناح السرعة بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سدراتة .