أكد كمال لافي رئيس وفاق سطيف أن النادي تأهل إلى الدور القادم من المنافسة الإفريقية.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية :" حسب معلوماتي، الكاف فصلت في تأهلنا على حساب فريق " رونيسونس " التشادي، لكن لحد الآن لم نتلق أي شيء رسمي ومكتوب."

وأضاف :" مبروك على وفاق سطيف التأهل."

وعرج المتحدث ذاته على منافسة كأس الجزائر التي توقفت بسبب جائحة كورنا موضحا :" على مايبدو الاتحاد الجزائري سيعيد استئناف منافسة كأس الجزائر للموسم الماضي، الجميع تعب من أجلها، نتمنى أن تعود المنافسة والأفضل من سيفوز ."

وأردف :" لو أقول لكم أن هدفنا التتويج بثنائية.. الوقت سابق لأوانه، لكن لا توجد فترة أشرفت من خلالها على تسيير الوفاق إلا وفزت بلقب، إن شاء الله هذا الموسم تكون من نصيبنا."

عام بدون هزيمة..الوفاق يستحق نجمة

وعلق كمال لافي عن سلسلة النتائج الايجابية التي يحققها النادي منذ الموسم القادم قائلا :" بكل تواضع ، الوفاق يواصل سلسلة نتائجه الايجابية وقد وصل لسنة كاملة دون هزيمة الأمر استثنائي."

وواصل ممازحا الصحفيين:" نستحق الدخول في كتاب غينيس أعتقد أنه لا يوجد فريق آخر في العالم حقق هذا الانجاز، المفروض أن يتم وضع " نجمة " على قميص النادي دون المشاركة في أي منافسة".