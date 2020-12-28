أفاد بيان لخلية الإعلام والصحافة بأمن ولاية تبسة، أنه تم حجز 1000قرص مهلوس و توقيف 8 أشخاص مبحوث عنهم .

وفي عملية أولى، تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و36 سنة حيث تعرضت قوات الشرطة خلالها لمقاومة عنيفة من طرف الموقوفين وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 1002 قرص مهلوس كانت بصدد الترويج، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 130500دج و05 أسلحة بيضاء (سيفين وساطورين وسكين صغير)، انطلاقا من مسكن موجود بأحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة وعليه وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المعنيين أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حق المتورط الرئيسي أمرا يقضي بالإيداع ، في حين وضع المشتبه فيهما رهن الرقابة.

وفي عملية ثانية تمكنت مصلحة أمن دائرة الشريعة من توقيف 08 أشخاص مسبوقين قضائيا ومطلوبين لدى العدالة، محل أوامر بالقبض وقرارات نهائية بالحبس، تورطوا في عدة قضايا إجرامية مختلفة، منها الحصول والشراء للمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي، المشتبه فيهم تم توقيفهم أثناء عمليات شرطية مست مختلف أحياء المدينة، وأسفرت إجراءات تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية عن صدور أوامر قضائية متفاوتة بين الإفراج والرقابة القضائية.