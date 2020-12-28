فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النار على الرئيس السابق لفريق برشلونة " خوسيه ماريا بارتوميو" واصفا إياه بالخداع. وفي حوار لقناة " لاسيكيستا" الإسبانية كشف " البرغوث" عن كواليس محاولته الرحيل عن " البلوغرانا " الموسم الماضي والتي باءت بالفشل ليقرر بعدها مواصلة اللعب حتى نهاية الموسم.

وقال القائد "ليو" : " قد أخبرت الرئيس عدة مرات برغبتي في الرحيل، وكان الفاكس الوسيلة الرسمية لقول ذلك، واعتقدت أنني أنهيت رحلتي هنا وأنني بحاجة إلى التغيير".

وأوضح "كنت أرغب في مواصلة القتال من أجل دوري الأبطال والدوري، وبدأ الرئيس في قلب الأشياء ليجعلني أبدو مثل الرجل السيئ في الأفلام، وأنا هادئ، وكان قرارا فظيعا، ومن الصعب اتخاذه والرحيل عن نادي حياتي، ولا أعتقد أن هناك مدينة أفضل من هذه وعائلتي لم ترِد الرحيل."

وأردف : "لقد فكرت في أمر الرحيل قبل لويس سواريز، لكنه كان مجنونا، لقد رحل مجانا وبعقد لعامين لفريق يُقاتل من أجل الهدف نفسه مثلنا".

وعرج ميسي عن علاقته برئيس برشلونة السابق" بارتوميو" وكشف : "بارتوميو خدعني في أشياء كثيرة خلال سنوات، وأعرف النادي جيدا، والعام الماضي كان صعبا، وقبل ذلك كان صعبا بسبب طريقة إقصائنا من دوري الأبطال."

وأضاف: "كنت أعلم أنني لو ذهبت إلى المحكمة ضد برشلونة سأكون على حق، والعديد من المحامين أكدوا لي ذلك، وانتهى الأمر بالحل، ولا أشتكي من المعاملة التي تلقيتها خاصة من الصحافة المدريدية، رغم أنه كان هناك في برشلونة من هاجمني."

وتابع: "كان يجب علي الذهاب إلى طبيب نفسي لكنني لم أفعل، وأخبرتني زوجتي أنتونيلا أحيانا، لكن كان من الصعب علي."

وفي ختام حديثه أكد ميسي أنه لا يلعب كرة القدم من أجل أن يكون الأفضل في العالم، بل من أجل الانتصار والفريق.

وأشار بأن اللعب دون جمهور أمر مريع يولد شعورا غريبا وبسبب ذلك. صارت مشاهدة المباريات أمر ممل فحتى المواجهات حسبه ، باتت متكافئة أكثر وأسوأ كذلك.