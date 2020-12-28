يستقبل سهرة اليوم فريق مولودية الجزائر ضيفه النادي الصفاقسي التونسي بملعب الخامس جويلية لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتبدو المهمة صعبة على الطرفين، خصوصا وأنهما يسعيان لوضع قدم في مرحلة المجموعات من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في مواجهة اليوم. فريق مولودية الجزائر الباحث عن مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية قاريا ومحليا سيدخل المواجهة، بغاية تحقيق الفوز لا غير دون الانتظار إلى غاية لقاء الإياب بملعب الطيب المهري.

في الجهة المقابلة يأمل نادي عاصمة الجنوب للعودة إلى الديار بنصف التأشيرة والتي تعبد لهم الطريق وتؤمنه إلى الدور القادم، في داربي مغاربي بتوابل إفريقية ، مما يصعب التكهن بنتيجته.

وحسب موقع " كورة" فإن الناديين سبق وأن التقيا في أربع مناسبات منها اثنتان في دوري أبطال العرب سنة 2005 وفاز ممثل الجزائر ذهابا بهدفين لواحد قبل أن يثأر الصفاقسي إيابا برباعية دون رد.

وفي كأس الكونفيدرالية الإفريقية فاز مولودية الجزائر على الصفاقسي في 2017 بهدفين لواحد، ليعيد الصفاقسي الكرّة ويمطر شباك المولودية آنذاك برباعية دون رد.