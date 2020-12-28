كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن الانطلاق في عملية التسجيلات لدورة 2021 من الامتحانات النهائية يوم الأحد 3 جانفي.

وأوضح بيان من الوزارة، أن كافة متمدرسي الأطوار النهائية الثلاثة والمترشحين الأحرار يمكنهم التسجيل بداية من الثالث من شهر جانفي المقبل إلى غاية 28 من نفس الشهر.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه لم يتم تغيير الإجراءات والشروط المعمول بها في الدورات السابقة، سواء ما تعلق بالتسجيل أو حقوقه.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ستكون التسجيلات عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية من طرف مديري المؤسسات، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فمدعوين للتسجيل عن طريق موقعي ديوان الامتحانات والمسابقات BAC.ONEC.DZو BEM.ONEC.DZ.