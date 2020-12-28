أعوان التخدير والإنعاش يحتجون
نفذ، اليوم أعوان طبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، وقفة احتجاجية، أمام مقرات مديريات الصحة بولايات الوطن، استجابة لنداء نقابتهم، وردا على مخاوفهم من عدم حصولهم على ضمانات لتجسيد أرضية مطالبهم ، تبعا للقاء الذي أجراه ممثلون نقابيون و إطارات عن وزارة الصحة أمس الأحد .
الأمين الوطني لنقابة أعوان التخدير والإنعاش أمين بن دالي، أوضح لـ "الخبر" ، خلال اعتصامهم اليوم أمام مقر مديرية الصحة في البليدة، أن لقاءهم مع ممثلين عن لجنة مكلفة بالتباحث حول النقاط المطروحة في أرضية مطالبهم، وفي مطلعها مراجعة القانون الأساسي 235 /11، وفتح معهد وطني للتخدير والإنعاش، وإعادة تقييم شهادة المخدرين، مع ضمان تكوين أكاديمي مؤهل،
ومطلب الحماية القانونية والإصدار الفوري لمدونة المهام ، لحمايتهم من المتابعات القانونية والقضائية، و التي أصبحوا يتعرضون لها، نتيجة " الخلط "إن صح القول، في موضوع الترخيص لأعوان الإنعاش التشخيص والوصف الطبي، و في حالات أخرى منعهم من ذلك، و الترقية الفورية دون شرط وبأثر رجعي.
وأضاف المتحدث إن اللقاء بالرغم من تفاعل الطرف الوصي، والتعهد بنقل انشغالاتهم و النقاط المحورية والجوهرية إلى إدارة الوظيف العمومي، لأجل النظر فيها والفصل فيها بشكل يرضيهم، كاشفا أن اللقاء كان ساخنا، وأنهم أحسًّوا بأن الطرف الوصي عبد لهم " الطريق بالسجاد الأحمر"، لكن دون أي ضمانات، بدليل أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من محضر الاجتماع الثنائي، وهو ما زاد من مخاوفهم ، وهم و أمام هذا الواقع " المؤسف "، أضاف الأمين الوطني لنقابة أعوان التخدير والإنعاش، أنهم سيواصلون احتجاجاتهم ، ولن يتراجعوا عن مطالبهم إلى غاية تجسيدها بشكل عملي .