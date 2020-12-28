نفذ، اليوم أعوان طبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، وقفة احتجاجية، أمام مقرات مديريات الصحة بولايات الوطن، استجابة لنداء نقابتهم، وردا على مخاوفهم من عدم حصولهم على ضمانات لتجسيد أرضية مطالبهم ، تبعا للقاء الذي أجراه ممثلون نقابيون و إطارات عن وزارة الصحة أمس الأحد .

الأمين الوطني لنقابة أعوان التخدير والإنعاش أمين بن دالي، أوضح لـ "الخبر" ، خلال اعتصامهم اليوم أمام مقر مديرية الصحة في البليدة، أن لقاءهم مع ممثلين عن لجنة مكلفة بالتباحث حول النقاط المطروحة في أرضية مطالبهم، وفي مطلعها مراجعة القانون الأساسي 235 /11، وفتح معهد وطني للتخدير والإنعاش، وإعادة تقييم شهادة المخدرين، مع ضمان تكوين أكاديمي مؤهل،

ومطلب الحماية القانونية والإصدار الفوري لمدونة المهام ، لحمايتهم من المتابعات القانونية والقضائية، و التي أصبحوا يتعرضون لها، نتيجة " الخلط "إن صح القول، في موضوع الترخيص لأعوان الإنعاش التشخيص والوصف الطبي، و في حالات أخرى منعهم من ذلك، و الترقية الفورية دون شرط وبأثر رجعي.

وأضاف المتحدث إن اللقاء بالرغم من تفاعل الطرف الوصي، والتعهد بنقل انشغالاتهم و النقاط المحورية والجوهرية إلى إدارة الوظيف العمومي، لأجل النظر فيها والفصل فيها بشكل يرضيهم، كاشفا أن اللقاء كان ساخنا، وأنهم أحسًّوا بأن الطرف الوصي عبد لهم " الطريق بالسجاد الأحمر"، لكن دون أي ضمانات، بدليل أنهم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة من محضر الاجتماع الثنائي، وهو ما زاد من مخاوفهم ، وهم و أمام هذا الواقع " المؤسف "، أضاف الأمين الوطني لنقابة أعوان التخدير والإنعاش، أنهم سيواصلون احتجاجاتهم ، ولن يتراجعوا عن مطالبهم إلى غاية تجسيدها بشكل عملي .