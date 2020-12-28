يلتقي مساء اليوم على ملعب "سحيم بن حمد" نادي قطر وفريق السد في مواجهة مثيرة لحساب الجولة الحادية عشرة من دور نجوم قطر، لقاء واعد بين الطرفين نظرا للمستويات التي يظهر بها خلال كل مباراة.

وستشهد مباراة اليوم مواجهة أخرى على الميدان بين الدوليين الجزائريين يوسف بلايلي ورفيقه بغداد بونجاح الذي يعد كل واحد ظلا لأخيه خصوصا عند تواجدهما مع المنتخب الوطني، لكن لقاء اليوم سيضع فيه " الزعيم " بغداد و" الملك " بلايلي، المشاعر جانبا لأن الأمر يتعلق بالصدارة وملاحقة المتصدر.

ويتواجد ابنا الباهية وهران أمام فرصة جديدة لتحطيم أرقام قياسية جديدة فـ " السفاح" بغداد كما تلقبه جماهير نادي قطر يتصدر قائمة هدافي النادي فيما يعد بونجاح أول لاعب في تاريخ فريق السد يصل إلى 100 هدفا سجله في مرمى 15 حارسا ضمن المنافسة المحلية.

وأثنى مدرب السد تشافي هيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة بإمكانيات يوسف بلايلي وقال :" المباراة القادمة أمام نادي قطر ستكون قوية ومن وجهة نظري نحن نلعب ضد الفريق الذي يظهر بأفضل مستوى في البطولة الآن، لأنهم فازوا بخمس مباريات متتالية، مع لاعبهم الجديد يوسف بلايلي الذي يصنع الفارق في كل مرة."

أما يونس علي مدرب نادي قطر فقد أكد :" بعد التعاقدات الأخيرة هناك حالة من الرضى في النادي ونطمح للأفضل والاستمرار بنفس وتيرة العطاء وتجاوز أي ضغوط ممكن أن تحدث".