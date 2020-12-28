قدم العلماء وصفة بالمنتجات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من فيروس كورونا وتخفيف مسار المرض عند الإصابة، ومنها الشوكولاتة الداكنة، مستخلص بذور الجريب فروت، الكفيار، التونة والمادة الحافظة E234، والأعشاب البحرية.

ويبحث العلماء عن طرق لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19 ومنع تطور مسار العدوى الحاد، بحثا عن علاجات فعالة لفيروس كورونا، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" أكثر العناصر شيوعا وبأسعار معقولة التي يمكنك شراؤها من المحلات.

يمكن تصنيفها إلى 6 منتجات: التونة - الشوكولاتة الداكنة- مستخلص بذور الجريب فروت ـ الكفيار ( الذي يشبه الزبادي أو الحليب) - و المادة الحافظة E234، وأخيرا الأعشاب البحرية.

وفي الوقت نفسه، تحذر أخصائية التغذية في "كلية الملك في لندن"، الدكتورة سارة بيري، من أن هذه الأطعمة قد تكون مفيدة بالفعل في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لكن أفضل طريقة لتكون صحيا هي تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن، دون الإفراط في استهلاك أي نوع من الأطعمة.