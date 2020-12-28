لم تهدأ الأوضاع بعد،عقب الاحتجاجات التي تلت الإفراج عن القائمة الأولية لحصة 190 مسكن اجتماعي ببلدية الڨرارم ڨوڨة، شمال ولاية ميلة، حيث خرج اليوم العشرات من المواطنين إلى الشارع، وأقدموا على قطع الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين ميلة و الڨرارم ، والذي يعرف حركة مرور مكثفة، انطلاقا من الطريق السيار نحو ولاية جيجل.

وقد شلت الحركة نسبيا، قبل أن يتدخل عناصر الدرك الوطني وأقنعوا المحتجين بفتح الطريق وسلك أسلوب الحوار مع المسؤولين للمطالبة بتجميد القائمة السكنية، التي وصفت بغير العادلة، متهمين رئيس الدائرة السابق المحول إلى والي منتدب بالدار البيضاء بالتلاعب بالقائمة وتمكين شباب دون 25 سنة من العمر من السك ، في حين حرمت عائلات عديدة الأفراد ودخلها محدود.

رئيس الدائرة الحالي، أكد لـ"الخبر"، أنه استقبل طيلة أسبوع المواطنين، واستمع إليهم، وأقنعهم بأن باب الطعون مفتوحا وعلى كل مواطن أن يتقدم بطعنه، واللجنة الولائية ستقوم بدراسة كل الملفات، وأضاف المسؤول ذاته أن حصة أخرى تقدر بـ 160 وحدة من السكن الاجتماعي هي الآن قيد الدراسة و ستوزع فور الانتهاء من دراسة كل الملفات.