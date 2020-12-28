تواصلت لليوم الرابع على التوالي، عملية البحث الموسعة للعثور على ما أصبح يطلق عليه بـ "مفقود بحيرة الضاية اللغز"، باستقدام تعزيزات جديدة وفرقة مختصة في التسلق، وطائرة مروحية تابعة للحماية المدنية، مع تأطير لأفراد الجيش والدرك و مشاركة جمعيات صيادين ومواطنين متطوعين .

ولم يأت اليوم الرابع بأي جديد، في وقت تم العثور على حقيبة ظهر الضحية، بالمكان الذي تركها فيه، لمّا كان برفقة المرافقين الاثنين، اللذين تم العثور عليهما الجمعة الماضية، بمرتفعات منطقة "تمزغيدة" ومحيط بحيرة الضاية السياحية، على الحدود بين ولايتي البليدة و المدية، ولم يقدم فعل العثور على الحقيبة أي معلومات أو جديد، حول لغز الاختفاء المحير، خصوصا وأن أعوان الإنقاذ مدعومين بأفراد الجيش، وفرق مختصة في مثل هذه الحوادث، وبالاستعانة بما لا يقل عن 10 كلاب مدربة، لم يتمكنوا لغاية أمس من العثور على أي أثر يقودهم إلى "المفقود"،

وفي السياق فند مشاركون في عملية البحث، إشاعة العثور على الضحية ب.موسى بتخوم منطقة "وزرة"، بإقليم ولاية المدية، والتي تداولها بعض رواد الفضاء الافتراضي .