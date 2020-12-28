كشفت وسائل إعلام قطرية أن الدولي الجزائري ياسين براهيمي يوشك على الرحيل عن ناديه الريان نحو فريق آخر مقبل على المشاركة في بطولة العالم للأندية خلال فيفري القادم.

وحسب الصفحة الرسمية لصحيفة "العرب" القطرية فإن كل من الريان والدحيل اقتربا من حسم صفقة تبادلية، يعد متوسط ميدان الخضر جزءا منها.

ووفق المصدر ذاته فإن إدارة الدحيل ستضم براهيمي مقابل انتقال كل من المعز علي وبسام الراوي إلى صفوف " الرهيب"، مضيفا بأن التونسي يوسف المساكني قد يكون ضمن صفوف الريان الموسم القادم.

وأوضحت "صحيفة العرب" بأن الناديين نفى هذه الأخبار، إلا أن مصادرها أكدت على أن عملية التبادل في طريقها الصحيح، خصوصا مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية.