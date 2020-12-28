منحت السلطات الجزائرية موافقتها لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في البلاد، بعد تعليق المنح الدراسية بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "يعلن فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن حصوله على موافقة كريمة من السلطات الجزائرية المختصة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر".

ودعت الوزارة في بيانها المنشور عبر موقعها في الفايسبوك الطلبة المسجلين إلى الإسراع في تأكيد رغبتهم في السفر إلى الجزائر، من خلال إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى البريد الإلكتروني في موعد أقصاه ظهر يوم الأربعاء المقبل. وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد قررت إلغاء منح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 لجميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر، بسبب جائحة كورونا.