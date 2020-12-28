أهّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي وفاق سطيف إلى الدور 16 مكرر من كأس الكاف على حساب نادي " النهضة " التشادي.

وكشفت الصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك أن إدارة الفريق تلقت عشية اليوم مراسلة من الهيئة الكروية والتي تأكد أن ممثل الجزائر مؤهلا رسميا لدور المرحلة القادمة من المسابقة. وأضاف المصدر ذاته أن إقصاء ممثل التشاد جاء على خلفية التقرير الذي رفعه محافظ اللقاء "هيلار سبليت" والذي أكد فيه أن الوفاق حضر إلى الملعب رفقة الحكام لكن أبواب الملعب كانت مغلقة، وبالتالي إعلان الوفاق فائزا على البساط من قبل لجنة المنافسات.

وسيتعرف النسر الأسود على منافسه في الدور القادم بعد عملية القرعة المقررة خلال الأيام المقبلة.