نظم أكثر من خمسين مساعدا طبيًا للتخدير والإنعاش اليوم الاثنين تجمعا احتجاجيا على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي لوهران للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بهم.

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية استجابة لدعوة النقابة المستقلة للمساعدين الطبيين العموميين المختصين في التخدير والإنعاش، حيث تجمع حوالي خمسون منهم عند مدخل المركز الاستشفائي، رافعين لافتات تحمل مطالبهم خاصة منها مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمساعدين الطبيين و وضع مدونة تحدد مهامهم.

وطالب المحتجون بمراجعة القانون الخاص رقم 11-235 الصادر في 6 جويلية 2011 المنظم لمهنتهم وبتكوين خارجي معدّل (بكالوريا +5) على مستوى معهد وطني، إضافة إلى تثمين شهادة المساعدين الطبيين المختصين في التخدير والإنعاش، حسبما أوضحه يعيش مصطفى، المنسق المحلي للنقابة بوهران.

وقد قام المساعدون الطبيون المختصون في التخدير والإنعاش بولاية وهران الذين لا يتجاوز عددهم 220 بعدة حركات احتجاجية مماثلة على مستوى مؤسسات صحية أخرى، مثل المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" والمستشفى المختص في طب

الأطفال بحي المنزه، وفقا للسيد يعيش الذي أفاد بأن هذه الحركة الاحتجاجية، "تأتي بعد استنفاد كل الوسائل لجعل مطالب هذه الفئة من الإطارات الطبية مسموعة".

كما أكد يعيش أن قائمة المطالب تم تقديمها شهر مارس الماضي لوزارة الصحة "دون تلقي أي رد"، مضيفا بأن المساعدين الطبيين للتخدير والإنعاش المتواجدون في الصفوف الأولى في المعركة ضد جائحة كوفيد-19 "لا يستطيعون أن ينتظروا أكثر من ذلك".

وأوضح المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الصحة لولاية وهران يوسف بوخاري، أن "النظر في مطالب هذه الفئة يعد من اختصاص الوزارة الوصية".