احتج عدد من مواطني الولاية المنتدبة برج باجي مختار وذلك على خلفية التأخر في انطلاق مشروع تعبيد الطريق الرئيسي بالمدينة الذي كان قد تم تسليمه لأحد المقاولات منذ أربعة أشهر من طرف مصالح البلدية.

وبحسب "ل.عمر" عضو تنسيقية فعاليات المجتمع المدني ببرج باجي مختار فإن مشروع هذا الطريق يبدأ من مدخل المدينة ويمر بجوار كل من مقر الجمارك ومفترق الطرق المحوري ثم وحدة الحماية المدنية ومقر الولاية فالعيادة الجوارية وصولا إلى نقطة الخروج من المدينة باتجاه بلدية تيمياوين على مسافة عشرة كيلومتر.

ويتساءل هؤلاء عن أسباب تجميد هذا المشروع رغم أن الأشغال كان من المفترض أن تنطلق منذ أربعة أشهر؟ وكذا سبب سكوت مصالح البلدية كل هذه المدة دون تقديم أي مبرر، مطالبين بإيجاد حل عاجل لهاته المهزلة والانطلاق في الأشغال والانتهاء منها في أقرب الآجال.