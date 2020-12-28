على إثر ورود معلومات إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، مفادها حيازة شخص على كمية معتبرة من المواد التبغية، يقوم بتخزينها على مستوى مقر إقامته، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مسكنين.

و أفضت العملية إلى حجز كمية معتبرة من المواد التبغية، تمثلت في 102500 وحدة السجائر من مختلف الأنواع و 15280 كيس من مادة الشمة.

الإجراءات القضائية ضد المشتبـه فيه لا تزال جارية بخصوص انعدام الفوترة مع التهرب الضريبي.