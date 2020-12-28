سجلت الجزائر 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أعلن اليوم الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الجائحة.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ وصول الجائحة إلى الجزائر نهاية شهر فيفري الماضي إلى 98631 حالة.

كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، بيصل العدد اللإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2737 حالة.

و أشار الدكتور فورار أن 352 مريضا تماثل للشفاء، خلال نفس الفترة، ليصل عدد المتعافين 66214 حالة.

فيما يتواجد 46 مصابا في مصالح العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن 16 ولاية سجلت اقل من 9 حالات و 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 13 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.