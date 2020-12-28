أكد وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم الاثنين بسطيف أن وساطة الجمهورية على الصعيدين المحلي والمركزي قد استقبلت منذ نشأتها ما يزيد عن 8052 مواطنا.

وأوضح كريم يونس خلال جلسة عمل عقدها بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة فرحات عباس (سطيف1) بالباز بأن " عدد العرائض التي استقبلتها وعالجتها وساطة الجمهورية لاسيما تلك المتعلقة بالجماعات المحلية على مستوى الجزائر العاصمة وحدها قد بلغت إلى غاية أمس الأحد 912 عريضة" .

وأفاد وسيط الجمهورية بأن مهمة المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية "تركز أولا على المساعدة على تسوية أي نزاع بين المواطن و الإدارة و حماية حقوق المواطنين لاسيما ما تعلق بالعدالة"، موضحا بأن عدد العرائض المستقبلة والمعالجة قد بلغت 106 عرائض على مستوى ولاية وهران و 78 عريضة بسطيف و78 بسكيكدة و74 بالشلف و68 عريضة بولاية بجاية.

وذكر كذلك بأن هيئته بصدد إعداد تقرير سنوي مفصل يشمل جميع المجالات سيتم تقديمه لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كما سيوزع على الحكومة والولاة للإطلاع عليه.

واعتبر وسيط الجمهورية أن دور الوسيط "محوري" وأساسي" في محاربة الرشوة والبيروقراطية في الإدارة شريطة توفر جميع القرائن والأدلة.

كما أكد بالمناسبة على "وجوب الاعتراف بأن الإدارة تعاني من عديد النقائص قد تعرقل بناء جزائر جديدة عصرية ومتطورة ومزدهرة ويمثل عقبة أمام تكريس دولة الحق والقانون".

وأردف في هذا السياق قائلا "يتعين على الجميع تحمل المسؤولية والقضاء على جميع الآفات التي تعرقل بناء الجزائر الجديدة وبالتالي مواصلة مسار الدولة الجزائرية التاريخي نحو الأفضل".