أعلن ناديا مانشستر سيتي وإيفرتون تأجيل المقابلة التي كان من المقرر أن تجمعهما اليوم الإثنين، في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد إجراء العديد من اختبارات فيروس كورونا، عانى فريق "السيتي" من عدد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الحالات الأربع التي كانت إيجابية بالفعل في الكريسماس، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وبناء على الاستشارات الطبية القوية، قررت رابطة "البريميرليغ" بالتشاور مع مانشستر سيتي وإيفرتون، تأجيل المباراة خوفًا من تفشي الفيروس بصورة أكبر.

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف إيفرتون عن "الحمر" بفارق ثلاث نقاط في المركز الثاني.