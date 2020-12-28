يطالب مكتتبو "عدل" بموقع 1400 مسكن في حي قريشي بالرغاية (الجزائر العاصمة) بتسليمهم مفاتيح سكناتهم في أقرب الآجال.

ويتساءل المحتجون الذي نظموا عدة وقفات بالموقع وحتى أمام مقر وكالة "عدل" في سعيد حمدين، عن سبب التماطل في تسليم المفاتيح للمكتتبين الذين ينتظرون سكناتهم منذ سنة 2013، كما أن العديد منهم أنهكته مصاريف الكراء.

وحسب المحتجين فإنهم دفعوا جميع الأقساط المالية وأتموا كل الوثائق الإدارية، كما أن الأشغال بالموقع اكتملت بعد الانتهاء من إجراءات الغاز والكهرباء والصرف الصحي وحتى التهيئة الخارجية، حيث لم يبقى –حسبهم- سوى المفاتيح التي طالبوا بتسليمها لهم فورا، مصرين على مواصلة الوقفات الاحتجاجية خلال الأيام القادمة.