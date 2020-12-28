انتهى اللقاء الذي جمع ناديي السد وقطر بالتعادل هدف في كل شبكة، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الحادية عشر من دوري نجم قطر لكرة القدم.

وكانت أنظار الجزائريين موجهة إلى نجمي المنتخب الوطني بغداد بنجاح (السد) ويوسف بلايلي (قطر) اللذين شاركا أساسيين، وقدما مقابلة مقبولة رغم عدم نجاحهما في الوصول إلى الشباك.

بهذه النتيجة تتوقف سلسلة الانتصارات المتتالية للفريقين في الدوري، حيث بقي السد في الصدارة بـ29 نقطة، فيما يحتل قطر المركز الرابع بـ19 نقطة.